Маршрут бронепробега «Дорога мужества» прошел через Орел

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Маршрут бронепробега «Дорога мужества» прошел через ОрелБронепробег стартовал 8 июля в Москве.
Основными пунктами маршрута являются Тула, Орел, Курск, Прохоровка и Белгород. В каждом городе проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.
Всероссийское патриотическое мероприятие проходит в IV раз. В этом году его участниками стали военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.
В Орел автоколонна бронепробега прибыла 9 июля. Участников встретил начальник управления Росгвардии по Орловской области полковник Игорь Баранов. Глава регионального правоохранительного ведомства прибыл в поселок Зеленый Шум, чтобы осмотреть технику и лично познакомиться с организаторами акции.
В знак посещения города Орла Игорь Баранов наклеил символическую отметку - красную звезду - на борт одного из автомобилей.
В завершение встречи участники бронепробега организовали музей «на колесах», где представили восстановленную военную технику разных эпох, а также современные образцы автопарка войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.
Орловское Информбюро
10 июля 2020 года