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Маршрут бронепробега «Дорога мужества» прошел через Орел

Бронепробег стартовал 8 июля в Москве.


Основными пунктами маршрута являются Тула, Орел, Курск, Прохоровка и Белгород. В каждом городе проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.

Всероссийское патриотическое мероприятие проходит в IV раз. В этом году его участниками стали военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

В Орел автоколонна бронепробега прибыла 9 июля. Участников встретил начальник управления Росгвардии по Орловской области полковник Игорь Баранов. Глава регионального правоохранительного ведомства прибыл в поселок Зеленый Шум, чтобы осмотреть технику и лично познакомиться с организаторами акции.

В знак посещения города Орла Игорь Баранов наклеил символическую отметку - красную звезду - на борт одного из автомобилей.

В завершение встречи участники бронепробега организовали музей «на колесах», где представили восстановленную военную технику разных эпох, а также современные образцы автопарка войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.




Орловское Информбюро
10 июля 2020 года
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