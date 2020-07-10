Маршрут бронепробега «Дорога мужества» прошел через Орел Бронепробег стартовал 8 июля в Москве.





Основными пунктами маршрута являются Тула, Орел, Курск, Прохоровка и Белгород. В каждом городе проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.



Всероссийское патриотическое мероприятие проходит в IV раз. В этом году его участниками стали военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.



В Орел автоколонна бронепробега прибыла 9 июля. Участников встретил начальник управления Росгвардии по Орловской области полковник Игорь Баранов. Глава регионального правоохранительного ведомства прибыл в поселок Зеленый Шум, чтобы осмотреть технику и лично познакомиться с организаторами акции.



В знак посещения города Орла Игорь Баранов наклеил символическую отметку - красную звезду - на борт одного из автомобилей.



В завершение встречи участники бронепробега организовали музей «на колесах», где представили восстановленную военную технику разных эпох, а также современные образцы автопарка войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.









Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



