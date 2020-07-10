Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Больше 1800 орловцев планируют поступать в технические вузы. Сегодня они сдавали профильную математику. Мы побывали в одном из пунктов проведения экзамена.



- Сегодня открываются залы в кафе и ресторанах. Но банкеты пока запрещены.



- Приближаемся к 5 тысячам. Плюс 47 заболевших COVID-19 за сутки.



- Что такое ковидофобия? И как отличить ее от обычной осторожности? За ответами мы обратились к врачу-психотерапевту.



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Вести-Орёл

10 июля 2020 года



