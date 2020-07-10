В Орловской области задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на ребенка Как выяснила полиция, водитель лишен права управления транспортным средством.





ДТП произошло в селе Хотынец 4 июля в 22:10. Пострадала 11-летняя девочка. После совершения ДТП водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. Ребенка с травмами доставили в медучреждение.



Полиция установила водителя, совершившего ДТП. Им оказался житель одного из сёл района, лишенный права управления транспортным средством. В тот вечер он передвигался за рулем «ВАЗ-2112».



В отношении водителя возбуждено дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».



Также водитель будет привлечен к административной ответственности по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ.



В настоящее время ведётся административное расследование, а также устанавливаются все обстоятельства происшедшего. В зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью пешехода будет решен вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



