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В Орле за водителями проследит «Орлан»

Сегодня на ул. Ленина произведен запуск аппаратно-программного комплекса «Орлан-2.0».


По информации КУ ОО «Орелтранссигнал», рубеж контроля находится в городе Орле на ул. Ленина в районе дома №43 (52.970212, 36.062617), где установлены дорожные знаки 3.27 (остановка запрещена) и 3.28 (стоянка запрещена) с табличками 8.23 «фотовидеофиксация» в соответствии с ГОСТ Р52289-2004 и ГОСТ Р52290-2004.

Аппаратно-программный комплекс «Орлан-2.0» предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений правил остановки или стоянки (КоАП РФ ст. 12.19.) с распознаванием государственных регистрационных знаков транспортных средств при нахождении в зоне контроля комплекса. «Орлан-2.0» осуществляет измерение текущих навигационных параметров по сигналам космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, определяет на их основе координаты и синхронизирует внутреннюю шкалу времени комплексов с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU).

Комплекс осуществляет передачу информации (показания специального технического средства) по цифровому каналу связи технологии VPN и защищенной IP-сети, обеспечивающему защиту от несанкционированного доступа к информации о правонарушении как доказательной базе, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
10 июля 2020 года
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