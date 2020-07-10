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В Орле рестораны и кафе - открылись. Но за ними внимательно наблюдают

Новое снятие ограничений в эту пятницу вернуло орловцам самую вкусную часть городской жизни - кафе и рестораны. Последних посетителей они принимали 3,5 месяца назад. Работники заведений общепита признаются: тоже соскучились по гостям - общение с ними самое приятное в работе.


Одни заведения начнут принимать посетителей уже сегодня, другие - в ближайшие дни. К открытию нужно подготовиться: обеспечить средствами защиты персонал и самих гостей, провести полную санобработку помещений, и, конечно, создать условия для соблюдения социальной дистанции.

Антон Золкин, управляющий ресторана: «Из-за того, что приходится соблюдать социальную дистанцию, мест стало немного меньше, мы потеряли в посадке. Но с пониманием к тому относимся и все соблюдаем».

Конечно, за 3,5 месяца простоя общепит потерял гораздо больше. Продержаться помогла разрешённая чуть позже доставка и работа на вынос. Но в разрезе региона - деятельность приостановили 626 стационарных предприятий.

При первых послаблениях режима ограничений возобновить деятельность разрешили заведениям с летними верандами. Вот только не везде есть веранды. И не все открывшиеся соблюдали требования Роспотребнадзора.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Часть работает как положено, а части - закон не писан. Мы просто можем породить очаг заражения. При возникновении таких случаев я с легкостью внесу в повестку регионального штаба вопрос о закрытии сферы общественного питания».

Предупреждение касается и работников предприятий общепита, и посетителей. Банкеты пока под запретом. Проверки, как отметил губернатор, будут проводиться практически ежедневно.


Антон Киселёв
10 июля 2020 года
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