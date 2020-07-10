«Легенда Орловщины» Тамара Котикова сегодня отмечает свой 90-летний юбилей Всю свою жизнь она трудилась на благо родного края.





Первая запись в трудовой книжке Тамары Котиковой - «рабочая колхоза». Она прошла путь до председателя. Потом была партийная деятельность, должность начальника регионального управления соцзащиты, работа на ниве законодательства. В общем 75 лет непрерывного труда для процветания родного края.





Тамара Котикова, почётный гражданин Орловской области:

«Я жила ради человека, ради людей, для того чтобы улучшить состояние людей, как-то психологическую обстановку улучшить, а психологическая обстановка была очень тяжелой».

Тамара Котикова поставила на ноги орловский женсовет. С ее легкой руки стали проводить ежегодный конкурс «Женщина - директор года». Она всегда старалась лично помочь участникам Великой Отечественной войны, проводила встречи, поздравляла с памятными датами. Теперь сама в свой 90-летний юбилей принимает букет за букетом. Сегодня Тамару Григорьевну поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.





Анна Вайсергисер

10 июля 2020 года



