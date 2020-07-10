Леонид Музалевский встретился с молодыми депутатами Встреча председателя Орловского облсовета с молодыми парламентариями состоялась сегодня, 10 июля.





На встрече парламентарии рассказали о работе над документальным фильмом «Память говорит». Фильм посвящен 75-летию Победы. В нем ветераны делятся своими историями о том, как ковалась Победа, вспоминают своих однополчан, боевых товарищей, нелёгкую жизнь в тылу и на фронте.



Как сообщает сайт Орловского облсовета, картина получила высокую оценку спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она поддержала идею сделать проект «Память говорит» Всероссийским и собрать в нём воспоминания героев Великой Отечественной войны, проживающих во всех 85-ти регионах страны.



На встрече также шла речь о работе штаба «Мы вместе», главной целью которого стало оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны в период пандемии.





Анна Вайсергисер

10 июля 2020 года



