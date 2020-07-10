Выпускникам не запрещается приносить на экзамен еду и воду Также Рособрнадзор рекомендует открывать окна в аудиториях, чтобы не было душно.





Как сообщает Интерфакс - Рособрнадзор призвал организаторов единых государственных экзаменов не запрещать участникам приносить с собой еду и воду и открывать окна, чтобы в аудиториях не было душно. Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора: «Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус». По информации Рособрнадзора, в этом году уже были случаи, когда из-за жары некоторым участникам ЕГЭ стало плохо и понадобилась помощь медиков, из-за этого они не смогли закончить испытание. Музаев напомнил, что в таких ситуациях можно пересдать экзамен в резервный срок. Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора: «Мы фиксировали все обращения от ребят, которые не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья. Обязательно каждая апелляция по этому поводу будет рассмотрена, и все ребята, которые не смогли сдать экзамен, смогут его повторить. Мы сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия».





Орловское Информбюро

10 июля 2020 года



