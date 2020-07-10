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Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 24 июля

Сегодня орловские школьники сдавали математику - профильный уровень.


Профильную математику сдают те, кто решил поступать в высшие учебные заведения технической направленности, где царица наук - базовый предмет.

При проведении экзамена соблюдались все требования, связанные с коронавирусной инфекцией. В пункт проведения экзамена впускали по одному, на входе - измерение температуры. И никаких лишних предметов - с собой можно иметь паспорт, ручку, линейку, воду. Можно использовать маску и перчатки.

На выполнение заданий - 3 часа 55 минут. В аудиториях ребят рассаживают за разные парты, маски можно снять.

Всего в регионе математику сдавали 1805 человек. Для пяти выпускников экзамен прошел на дому. За время проведения итоговой аттестации проблем не возникало.


Александр Быковский, директор гимназии №19 г. Орла:
«Конечно, немного мешает жара - писать работы в течение нескольких часов в жарких условия сложно. Но обращений детей в медпункты не было».

Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 24 июля. Предварительные результаты экзамена по русскому языку уже есть.


Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области:
«Эксперты дают высокую оценку результатам наших ребят. Все выпускники, которые сдавали русский язык, хорошо подготовлены, мотивировано отвечают на поставленные вопросы, очень грамотно аргументируют свою позицию. И, я думаю, что оценки по русскому языку традиционно в этом году будут высокими».



Всеволод Трифонов
10 июля 2020 года
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