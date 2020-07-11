Сегодня – Всемирный день шоколада

Праздник придумали французы.

Вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Позже шоколад появился в Европе. Однако это лакомство было доступно только высшему обществу. И лишь в начале XX века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

Ученые выяснили, что в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.