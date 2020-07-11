Права поменять успеете Госавтоинспекция Орловской области информирует о том, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.





Замена указанных водительских удостоверений будет осуществляться в срок по 31 декабря 2020 года включительно.





Также документы можно подать Для замены водительских удостоверений по предварительной записи граждане могут подать заявление в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) ( www.gosuslugi.ru ), при личном обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орла и области.Также документы можно подать по электронной почте , сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

11 июля 2020 года



