Права поменять успеете

Замена указанных водительских удостоверений будет осуществляться в срок по 31 декабря 2020 года включительно.
Для замены водительских удостоверений по предварительной записи граждане могут подать заявление в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru
), при личном обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орла и области.
Также документы можно подать по электронной почте
, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.