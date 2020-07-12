Сегодня – День работников почтовой связи

Профессиональный праздник почтовиков отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля.

Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого.

Первые почтамты появились в 17 веке – сначала в Москве, а затем и в других городах страны. В 1833 году в Москве установили первые ящики для писем.

В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году.

В 1874 году был создан Всемирный почтовый союз, в который вошли 22 страны, в том числе и Россия.

В начале ХХ века для доставки почты стали активно использовать авиацию. Сначала так доставляли только служебную почту, а с 1922 года была введена платная пересылка частной простой и заказной корреспонденции.

День российской почты установлен Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.

В настоящее время миллиарды писем, посылок, счетов проходит каждый год через почтовые отделения страны.