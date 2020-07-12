воскресенье 12.07.2020 19:45:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня – День работников почтовой связи

Профессиональный праздник почтовиков отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля.


Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого.
 
Первые почтамты появились в 17 веке – сначала в Москве, а затем и в других городах страны. В 1833 году в Москве установили первые ящики для писем.
 
В 1857 году в России была выпущена первая почтовая марка, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году.
 
В 1874 году был создан Всемирный почтовый союз, в который вошли 22 страны, в том числе и Россия.
 
В начале ХХ века для доставки почты стали активно использовать авиацию. Сначала так доставляли только служебную почту, а с 1922 года была введена платная пересылка частной простой и заказной корреспонденции.
 
День российской почты установлен Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.
 
В настоящее время миллиарды писем, посылок, счетов проходит каждый год через почтовые отделения страны.



Орловское Информбюро
12 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.