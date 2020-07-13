С 13 июля в Орловской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий Пока без участия зрителей.





С 13 июля в Орловской области разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровня, в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области.



В том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», без участия зрителей, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



