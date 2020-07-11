Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Сегодня орловские кафе и рестораны открыли залы для посетителей. Мы узнали, на каких условиях теперь работает общепит.





- Сегодня 11-классники региона проверяли знания в математике профильного уровня. Расскажем, с каким настроением выпускники пришли на экзамен.





- «Орлан» видит всё. Сегодня в Орле заработал новый комплекс видеофиксации правонарушений.