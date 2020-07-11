В Орловской области зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 4974 случая коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 11 июля, в Орловской области зарегистрировано 4974 заболевших.



Новых случаев – 44. Активно болеют в данный момент 1313 человек. Выздоровело - 3586. Умерло - 75.







Орловское Информбюро

11 июля 2020 года



