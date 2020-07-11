Орловским новобранцам напомнили о недопустимости употребления наркотических средств

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД по Орловской области проводят разъяснительные беседы в рамках Общероссийской акции «Призывник».

Полицейские встретились с призывниками на сборном пункте областного центра. Сотрудники УКОН обратили особое внимание на недопустимость употребления наркотических средств военнослужащими по призыву. Напомнили об ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также рассказали о негативных последствиях употребления синтетических наркотиков.



За текущий месяц около 160 призывников поучаствовали в беседах, уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.