В Орел вернулись спортивные соревнования Первым турниром после карантина стал этап всероссийской велогонки Redbike-cup.





Проверить свои силы после карантина в Орел приехала сотня участников из ближних и дальних регионов России. Дольше всех до Орла добирались гонщики из Донецка и Йошкар-Олы. Сегодня гонщики боролись за награды в гонке с раздельным стартом. Участникам соревнований предстояло пройти два круга протяженностью 4 километра. Завтра спортсменов ожидает гонка-марафон.







































Анастасия Дорохова

11 июля 2020 года



