Андрей Клычков: «Вижу, что люди оценили изменения» Глава региона рассказал в своих сетевых аккаунтах о территориях, которые будут благоустроены в рамках проекта «Народный бюджет».





Андрей Клычков отметил, что выбор общественных территорий для благоустройства зависит, прежде всего, от мнения жителей. Так, в результате недавнего голосования были выбраны парк Победы и сквер Комсомольцев Андрей Клычков: «В городе Орле первое место заняли парк Победы (за него проголосовали 39 тысяч 757 человек) и сквер Комсомольцев (24 тысячи 772 человека), где мы уже выполнили первый этап благоустройства. Отмечу, что теперь это место стало более семейным: больше лавочек, освещение, благоустроенные дорожки, появилась детская площадка и т.д. Вижу, что люди оценили изменения и с удовольствием гуляют там семьями. На втором этапе мы продолжим обустраивать территорию. Кроме того, там появится зона для занятий спортом. Общая сумма на реализацию данного проекта составит порядка 40 млн. рублей.

Реконструкция парка Победы рассчитана на два года. В этом году, например, уже появятся беговые и велосипедные дорожки, освещение и т.д. Но основная задача в этом году - санитарная очистка 39 гектаров. В целом на 2020 год выделено 60 млн. рублей. Уверен, что лесной массив важно сохранить как своего рода экологический каркас областного центра, где можно отдохнуть от городской суеты. Убеждён, что все задуманные планы мы вместе обязательно реализуем».













Орловское Информбюро

11 июля 2020 года



