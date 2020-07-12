В Орловской области число инфицированных COVID-19 превысило 5 тысяч На сегодня в регионе зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 12 июля, в Орловской области зарегистрировано 5020 заболевших.



Новых случаев – 46. Активно болеют в данный момент 1349 человек. Выздоровело - 3596. Умерло - 75.







Орловское Информбюро

12 июля 2020 года



