В 2020 году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии

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В 2020 году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернииРаботников почтовой связи с профессиональным праздником поздравило правительство Орловской области.
Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этом году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии. На протяжении нескольких столетий Почта России обеспечивает информационное и экономическое единство страны, сохраняя высокое качество оказания услуг.
Современная почтовая служба создает выгодные условия для взаимодействия с гражданами, корпоративными клиентами и коммерческими структурами, внедряет новые прогрессивные технологии.
При поддержке регионального Правительства Орловский филиал «Почты России» реализует проекты, направленные на развитие почтовой службы.
Дорогие друзья! Впереди у нас еще много важных задач, которые предстоит решить. Уверены, что ваш профессионализм и ответственное отношение к делу помогут воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные планы.
Благодарим вас за важный и нелегкий труд. Желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Правительство Орловской области
Орловское Информбюро
12 июля 2020 года