В 2020 году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии

Работников почтовой связи с профессиональным праздником поздравило правительство Орловской области.

Уважаемые работники почтовой связи!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этом году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии. На протяжении нескольких столетий Почта России обеспечивает информационное и экономическое единство страны, сохраняя высокое качество оказания услуг.

Современная почтовая служба создает выгодные условия для взаимодействия с гражданами, корпоративными клиентами и коммерческими структурами, внедряет новые прогрессивные технологии.

При поддержке регионального Правительства Орловский филиал «Почты России» реализует проекты, направленные на развитие почтовой службы.

Дорогие друзья! Впереди у нас еще много важных задач, которые предстоит решить. Уверены, что ваш профессионализм и ответственное отношение к делу помогут воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные планы.

Благодарим вас за важный и нелегкий труд. Желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Правительство Орловской области