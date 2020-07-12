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В 2020 году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии

Работников почтовой связи с профессиональным праздником поздравило правительство Орловской области.


Уважаемые работники почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 
В этом году исполнилось 238 лет с момента создания регулярной почты в Орловской губернии. На протяжении нескольких столетий Почта России обеспечивает информационное и экономическое единство страны, сохраняя высокое качество оказания услуг.
 
Современная почтовая служба создает выгодные условия для взаимодействия с гражданами, корпоративными клиентами и коммерческими структурами, внедряет новые прогрессивные технологии.
 
При поддержке регионального Правительства Орловский филиал «Почты России» реализует проекты, направленные на развитие почтовой службы.
 
Дорогие друзья! Впереди у нас еще много важных задач, которые предстоит решить. Уверены, что ваш профессионализм и ответственное отношение к делу помогут воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные планы.
 
Благодарим вас за важный и нелегкий труд. Желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
 
Правительство Орловской области



Орловское Информбюро
12 июля 2020 года
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