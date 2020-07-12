В Орловской области два человека погибли в аварии на трассе М-2 Крым

ДТП произошло сегодня в Кромском районе.

Сообщение о происшествии на 422 км трассы М-2 поступило на пульт МЧС 12 июля в 9:32.



Как сообщили в региональном МЧС, произошло столкновение двух автомобилей – «Фиат» и «Рено Логан». Три человека были деблокированы из автомобилей пожарными Кромского гарнизона. В результате ДТП погиб 47-летний мужчина (водитель «Фиат») и 28-летняя женщина (водитель «Рено Логан»).

Еще одна пострадавшая в результате аварии женщина доставлена в Кромскую ЦРБ.

После происшествия пожарными был произведен смыв горючесмазочных веществ с проезжей части.

Съёмки ГУ МЧС России по Орловской области



