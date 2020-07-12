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В Орловской области два человека погибли в аварии на трассе М-2 Крым

ДТП произошло сегодня в Кромском районе.


Сообщение о происшествии на 422 км трассы М-2 поступило на пульт МЧС 12 июля в 9:32.

Как сообщили в региональном МЧС, произошло столкновение двух автомобилей – «Фиат» и «Рено Логан». Три человека были деблокированы из автомобилей пожарными Кромского гарнизона. В результате ДТП погиб 47-летний мужчина (водитель «Фиат») и 28-летняя женщина (водитель «Рено Логан»).
 
Еще одна пострадавшая в результате аварии женщина доставлена в Кромскую ЦРБ. 
 
После происшествия пожарными был произведен смыв горючесмазочных веществ с проезжей части.
Съёмки ГУ МЧС России по Орловской области




Орловское Информбюро
12 июля 2020 года
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