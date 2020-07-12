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Орловец отобрал мобильный телефон у своего знакомого

Сумма ущерба составила 7500 рублей.


Житель Орла обратился в полицию и сообщил, что в отношении него было совершено противоправное деяние. Он пояснил, что в ходе возникшего конфликта его знакомый, нанеся мужчине телесные повреждения, отобрал принадлежащий ему мобильный телефон и скрылся.
 
Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в противоправном деянии ранее судимого орловца 1981 года рождения. Похищенный мобильный телефон он отдал своему знакомому, который последний продал. Местонахождение гаджета выясняют полицейские. Сумма ущерба, нанесенного заявителю, составила 7500 рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
12 июля 2020 года
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