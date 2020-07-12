Орловская полиция нашла угонщиков

Полицейские раскрыли угон иномарки в Заводском районе областного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, жительница Орла сообщила в полицию об угоне принадлежащей ей иномарки, которая находилась возле одного из автосервисов.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили двух орловцев 1996 и 1998 годов рождения, совершивших противоправное деяние, а также местонахождение похищенного транспортного средства. Полицейские выяснили детали произошедшего. Угонщики обратили внимание на то, что в иномарке, стоящей возле автосервиса, оставлен ключ в замке зажигания. При этом двери автомобиля были заперты. Разбив стекло, злоумышленники угнали его. Полицейские установили местонахождение угнанного транспортного средства.



Данным гражданам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.