Карта распространения COVID-19 в Орловской области

На сегодня в регионе 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 12 июля в регионе зарегистрированы 5020 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составило 1349 человек, выздоровели 3596 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2417 жителей Орла, 550 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 530 – в Орловском районе.



- 151 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 110 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе.



- 93 – в Новодеревеньковском районе, 88 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, по 71 – в Верховском и Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 54 – в Покровском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах.



- 43 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 19 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.