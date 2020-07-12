12 июля - День фотографа

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12 июля - День фотографаЭто профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь фотографии.
Фотография – это своего рода художественное искусство. Ведь запечатлеть удивительные природные явления, интересные события, уникальные моменты жизни могут только люди, обладающие талантом внимательного художника.
Леонид Михайлович Тучнин
, работает в Орловском краеведческом музее
с 1998 г., сначала в должности заведующего фотолабораторией, затем художником-фотографом. До этого он работал фотокорреспондентом газет «Орловская правда», «Поколение», «Орловский вестник» и фотографом Государственного архива Орловской области.
Леонид Тучнин внес большой вклад в развитие и сохранение культурного наследия Орловщины.
Орловское Информбюро
12 июля 2020 года