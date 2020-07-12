12 июля - День фотографа Это профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь фотографии.





Фотография – это своего рода художественное искусство. Ведь запечатлеть удивительные природные явления, интересные события, уникальные моменты жизни могут только люди, обладающие талантом внимательного художника.

Леонид Михайлович Тучнин, работает в



Леонид Тучнин внес большой вклад в развитие и сохранение культурного наследия Орловщины. , работает в Орловском краеведческом музее с 1998 г., сначала в должности заведующего фотолабораторией, затем художником-фотографом. До этого он работал фотокорреспондентом газет «Орловская правда», «Поколение», «Орловский вестник» и фотографом Государственного архива Орловской области.Леонид Тучнин внес большой вклад в развитие и сохранение культурного наследия Орловщины.





Орловское Информбюро

12 июля 2020 года



