В Орловской области ожидается ветреная и дождливая погода

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В Орловской области ожидается ветреная и дождливая погодаПо данным Главного управления МЧС России по Орловской области, в ближайшие сутки на территории региона возможны дожди, град и порывистый ветер.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Местами грозы.
Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. При грозах порывы ветра до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью +13°С…+18°С.
Днем +23°С…+28°С.
Орловское Информбюро
12 июля 2020 года