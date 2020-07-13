В Орловской области ожидается ветреная и дождливая погода По данным Главного управления МЧС России по Орловской области, в ближайшие сутки на территории региона возможны дожди, град и порывистый ветер.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Местами грозы.

Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. При грозах порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13°С…+18°С.

Днем +23°С…+28°С.





Орловское Информбюро

12 июля 2020 года



