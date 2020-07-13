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Продажа билетов на поезда между Тулой и Орлом временно приостановлена

Днём 12 июля на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе РЖД.


В связи со сходом вагонов, временно приостановлено движение поездов. В пути задерживаются несколько составов.
 
Временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда: 
  • № 141 Москва – Курск, 
  • № 71 Москва – Белгород, 
  • № 83 Москва – Адлер, 
  • № 81 Санкт-Петербург – Белгород, 
  • № 82 Белгород – Санкт-Петербург, 
  • № 84 Адлер – Москва, 
  • №142 Курск – Москва, 
  • № 72 Белгород – Москва, 
  • № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.

В настоящее время ведутся работы по освобождению путей от вагонов и восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети.

Как уточнили в РЖД, сегодня в 06:20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны.

В пути задерживаются следующие пассажирские поезда: 
 
  • №741 Москва – Белгород, 
  • №109 Москва – Анапа, 
  • №903 (719+743) Тула – Белгород, 
  • №57 Москва – Старый Оскол, 
  • №141 Москва – Курск, 
  • №71 Москва – Белгород, 
  • №83 Москва – Адлер, 
  • №81 Санкт-Петербург – Белгород, 
  • №82 Белгород – Санкт-Петербург, 
  • №142 Курск – Москва,
  • №72 Белгород – Москва.
     
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.
Фото РЕН-ТВ




Орловское Информбюро
13 июля 2020 года
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