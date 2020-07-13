Продажа билетов на поезда между Тулой и Орлом временно приостановлена Днём 12 июля на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе РЖД.





В связи со сходом вагонов, временно приостановлено движение поездов. В пути задерживаются несколько составов.

Временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда: № 141 Москва – Курск,

№ 71 Москва – Белгород,

№ 83 Москва – Адлер,

№ 81 Санкт-Петербург – Белгород,

№ 82 Белгород – Санкт-Петербург,

№ 84 Адлер – Москва,

№142 Курск – Москва,

№ 72 Белгород – Москва,

№ 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.

В настоящее время ведутся работы по освобождению путей от вагонов и восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети.

Как уточнили в РЖД, сегодня в 06:20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны.

В пути задерживаются следующие пассажирские поезда: №741 Москва – Белгород,

№109 Москва – Анапа,

№903 (719+743) Тула – Белгород,

№57 Москва – Старый Оскол,

№141 Москва – Курск,

№71 Москва – Белгород,

№83 Москва – Адлер,

№81 Санкт-Петербург – Белгород,

№82 Белгород – Санкт-Петербург,

№142 Курск – Москва,

№72 Белгород – Москва. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).



ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото РЕН-ТВ









Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



