Продажа билетов на поезда между Тулой и Орлом временно приостановлена

|
|
Продажа билетов на поезда между Тулой и Орлом временно приостановленаДнём 12 июля на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе РЖД.
В связи со сходом вагонов, временно приостановлено движение поездов. В пути задерживаются несколько составов.
Временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел на следующие поезда:
- № 141 Москва – Курск,
- № 71 Москва – Белгород,
- № 83 Москва – Адлер,
- № 81 Санкт-Петербург – Белгород,
- № 82 Белгород – Санкт-Петербург,
- № 84 Адлер – Москва,
- №142 Курск – Москва,
- № 72 Белгород – Москва,
- № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.
В настоящее время ведутся работы по освобождению путей от вагонов и восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети.
Как уточнили в РЖД, сегодня в 06:20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны.
В пути задерживаются следующие пассажирские поезда:
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
- №741 Москва – Белгород,
- №109 Москва – Анапа,
- №903 (719+743) Тула – Белгород,
- №57 Москва – Старый Оскол,
- №141 Москва – Курск,
- №71 Москва – Белгород,
- №83 Москва – Адлер,
- №81 Санкт-Петербург – Белгород,
- №82 Белгород – Санкт-Петербург,
- №142 Курск – Москва,
- №72 Белгород – Москва.
ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.
Фото РЕН-ТВ
Орловское Информбюро
13 июля 2020 года