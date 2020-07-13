Пострадавшая в ДТП в Кромском районе скончалась в больнице Авария произошла 12 июля в 09:30 на трассе М-2 Крым.





28-летняя женщина-водитель, управляя «Рено Логан», двигалась по автодороге М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Орла, на 419 км выехала на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фиат Брава» под управлением водителя 1973 года рождения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области В результате ДТП оба водителя скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир «Рено Логан» (женщина 1950 года рождения) была доставлена в Кромскую ЦРБ, где впоследствии скончалась.Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



