Новых случаев COVID-19 в Орловской области - 49 Всего с начала наблюдений выявлено 5069 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 13 июля выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1382. Выздоровели – 3612. Умерло - 75 человек.







Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



