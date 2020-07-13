В Орле на зебре пострадала женщина-пешеход

ДТП произошло 11 июля в 19:00.

Водитель, управляя «Хёндэ Туксон», следовал по ул. Полесской в направлении ул. Лескова и в районе д.10 по ул. Лескова, при повороте налево, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 3 погибли.