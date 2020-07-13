В Ливенском районе два несовершеннолетних водителя устроили ДТП

Авария произошла 11 июля в 20:00.

15-летний подросток, управляя скутером не выбрал безопасную дистанцию и в районе дома № 1 на ул. Центральная с. Остров Ливенского района Орловской области совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении мотоциклом «Мотолэнд», которым управлял его ровесник. Оба несовершеннолетних не имеют прав управления транспортным средством, при этом в момент аварии оба были без мотошлемов.

В результате ДТП водитель скутера и его 15-летний пассажир были доставлены в ЦРБ г. Ливны телесным повреждениями.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 3 погибли.