В Орловской области водитель фуры устроил множественное ДТП Авария произошла в районе 372 километра трассы М-2 Крым 12 июля в 19:50.





38-летний водитель, управляя автомобилем МАН, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ2107 с последующим столкновением ВАЗа с автомобилем «Фольксваген Бора», который в свою очередь столкнулся с «Мерседесом Е-300». Все транспортные средства двигались впереди МАНа попутно. В результате ДТП пассажир «Фольксваген Бора» (женщина 1999 г.р.) получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение. За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 3 погибли.





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



