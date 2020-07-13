В Орле пьяный водитель повредил два припаркованных автомобиля

|
В Орле пьяный водитель повредил два припаркованных автомобиляДТП произошло 12 июля в два часа ночи.
23-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Мерседес С-200», следовал по ул. 60-летия Октября и в районе д.44 по ул. Горького допустил наезд на препятствие (бордюрный камень) с последующим наездом на стоящие «Шевроле Нива» и «Лада Калина».
В результате ДТП пассажир «Мерседеса» - 20-летняя девушка получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы и 3 погибли.
Орловское Информбюро
13 июля 2020 года