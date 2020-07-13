Сегодня орловские выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

Это экзамены по выбору.

Сдавать их буду те, кто планирует поступать в вузы с этими профильными направлениями.

В минувшую пятницу писали госэкзамен по профильной математике. Как отмечают организаторы, экзамен прошел без сбоев и нарушений. Установленный минимальный балл составляет 27. Свои результаты его участники узнают не позднее 24 июля.