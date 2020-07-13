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Орловская выпускница, удаленная с ЕГЭ, не сможет сдать экзамен в этом году

В минувшую пятницу стало известно, что во время экзамена по русскому языку девушка была замечена со шпаргалкой. Она была удалена за такое грубое нарушение.


Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, экзамены в Орловской области проходят без технических сбоев. И русский язык прошел у нас чисто с технической точки зрения. Однако одна из выпускниц во время экзамена пыталась воспользоваться шпаргалкой, за что была удалена. Как пояснила Крымова, в этом году девушка пересдать экзамен уже не сможет.
 
Татьяна Крымова:
 
«В этом году пересдача не предусмотрена. В связи с тем, что в этом году Единый государственный экзамен сдается в основной период - все вместе ребята сдают в июле, пересдачи летом не будет. Поэтому если кто-то из ребят был удален с экзамена, то возможность пересдать, к сожалению, отсутствует. Двое не смогли закончить экзамен по русскому языку в связи с тем, что плохо себя почувствовали во время экзамена - вот у них будет возможность еще раз написать в августе, в дополнительные сроки. Рассматривается вопрос, и поручение дал президент и Минпросвещения рассмотреть возможность второго периода проведения экзаменов в течение учебного года - это для тех ребят, кто не справится в основную волну. Те, кто в основную волну не получат минимального пропускного балла, либо будут удалены по каким-то причинам, они, к сожалению, в этом году в вузы уже поступить не смогут».



Всеволод Трифонов
13 июля 2020 года
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