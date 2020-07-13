Родителей орловских выпускников волнует жара в пунктах проведения ЕГЭ

Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, организаторы делают все возможное, чтобы создать комфортные условия во время сдачи экзаменов.

Татьяна Крымова отметила, что в целом жалоб ни со стороны родителей, ни со стороны выпускников не поступало.

Татьяна Крымова:

«Жалоб на сегодняшний день нет. Есть опасения со стороны родителей, что ЕГЭ проходит в жарких погодных условиях. Мы не можем порадовать родителей и выпускников сквозным проветриванием, в связи с тем, что при сквозняке могут разлететься контрольно-измерительные материалы - если они перепутаются, то потом будет трудно подводить результаты. Поэтому мы стараемся оставить окна в режиме проветривания. Ну а температурный режим, к сожалению, мы не можем отрегулировать, хотя очень стараемся создать комфортные условия для наших выпускников.

Прежде всего, в этом году мы обращаем внимание на соблюдение норм Роспотребнадзора. Мы продолжаем жить в ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, поэтому в каждой аудитории мы установили рециркулятор для обеззараживания воздуха. Для всех сотрудников пункта проведения экзамена - маски, перчатки в обязательном порядке. Для ребят мы обеспечиваем питьевой режим - в каждом пункте проведения экзамена стоят кулеры с одноразовыми стаканчиками. Естественно, проводится термометрия при входе на пункт проведения экзамена. То есть, с точки зрения обеспечения безопасности здоровья выпускников и организаторов, мы соблюдаем все нормы на сто процентов».