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Родителей орловских выпускников волнует жара в пунктах проведения ЕГЭ

Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, организаторы делают все возможное, чтобы создать комфортные условия во время сдачи экзаменов.


Татьяна Крымова отметила, что в целом жалоб ни со стороны родителей, ни со стороны выпускников не поступало.
 
Татьяна Крымова:
 
«Жалоб на сегодняшний день нет. Есть опасения со стороны родителей, что ЕГЭ проходит в жарких погодных условиях. Мы не можем порадовать родителей и выпускников сквозным проветриванием, в связи с тем, что при сквозняке могут разлететься контрольно-измерительные материалы - если они перепутаются, то потом будет трудно подводить результаты. Поэтому мы стараемся оставить окна в режиме проветривания. Ну а температурный режим, к сожалению, мы не можем отрегулировать, хотя очень стараемся создать комфортные условия для наших выпускников. 
 
Прежде всего, в этом году мы обращаем внимание на соблюдение норм Роспотребнадзора. Мы продолжаем жить в ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, поэтому в каждой аудитории мы установили рециркулятор для обеззараживания воздуха. Для всех сотрудников пункта проведения экзамена - маски, перчатки в обязательном порядке. Для ребят мы обеспечиваем питьевой режим - в каждом пункте проведения экзамена стоят кулеры с одноразовыми стаканчиками. Естественно, проводится термометрия при входе на пункт проведения экзамена. То есть, с точки зрения обеспечения безопасности здоровья выпускников и организаторов, мы соблюдаем все нормы на сто процентов».



Всеволод Трифонов
13 июля 2020 года
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