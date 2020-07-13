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Новый учебный год начнется с традиционной линейки

При этом, как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, организаторы составят расписание, чтобы избежать массового скопления школьников и их родителей.


Татьяна Крымова:
 
«Самое главное, что учебный 2020-21 год начнется 1 сентября. Он начнется Днем знаний, первым звонком. Школьники и учителя вернутся в школы, и новый учебный год начнется в традиционном формате - классно-урочной форме обучения.
 
По поводу линеек, которые традиционно проводятся 1 сентября - праздник знаний будет организован с соблюдением всех санитарных норм. Мы постараемся составить график проведения линеек таким образом, чтобы не допускать массового скопления ребят и родителей. Но, тем не менее, праздник обязательно будет.
 
Все ждем 1 сентября, для того чтобы вернуться в школу, все соскучились по общению, по традиционному взаимодействию педагогов и учеников. Поэтому новый учебный год начнем в традиционном формате».



Всеволод Трифонов
13 июля 2020 года
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