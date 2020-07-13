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В Орловской области ждут высоких результатов ЕГЭ по русскому языку

Выпускники получат результаты не позднее 20 и 23 июля.


В течение трех лет в нашем регионе не было одиннадцатиклассников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку. Напротив, каждый третий получил более 80 баллов. Есть и те, кто заработал максимальную сотню. В 2018 году таких было 24 человека. В прошлом году - 25.
 
Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, сейчас эксперты проверяют часть С.
 
Татьяна Крымова:
 
«Сейчас идет проверка экзаменационных работ, которые выполнили наши выпускники. Экспертами проверяет часть С - это часть с развернутым ответом, творческая работа наших выпускников. И эксперты дают очень высокую оценку результатам наших ребят. Все выпускники, которые сдавали русский язык, хорошо подготовлены, мотивированно отвечают на поставленные вопросы, очень грамотно аргументируют свою позицию, и, я думаю, что оценки по русскому языку, традиционно, в это году будут очень высокими. Каждый год количество ребят, которые сдают русский язык на высший балл, увеличивается. Надеюсь, в этом году мы будем улучшать свои результаты - все для этого есть. Потенциал очень высокий у наших выпускников, педагоги сделали максимум, чтобы ребята пришли подготовленными к ЕГЭ. И русский язык это показатель, такая особая традиция Орловской области сдавать русский язык массово и на высокий результат. Это наша фишка!»



Всеволод Трифонов
13 июля 2020 года
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