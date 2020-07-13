понедельник 13.07.2020 19:08:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Все больные, перенёсшие острые нарушения мозгового и сердечного кровообращения, получат лекарства бесплатно

Согласно приказу Минздрава, бесплатные медикаменты больные смогут получать в течение года после выписки из стационара. Ситуацию прокомментировала заместитель главврача Орловской областной клинической больницы по медицинской части, руководитель регионального сосудистого центра Татьяна Григорьева.


В Орловской области необходимые медикаменты уже закуплены, и их нужно только получить. 
 
До января текущего года право на бесплатные лекарства имели только инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и еще некоторые категории льготников. Теперь этот круг людей стал гораздо шире. 
 
Татьяна Григорьева:
 
«Те пациенты, которые выписываются у нас после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, после острого или повторного инфаркта миокарда, они нуждаются в проведении мероприятий по вторичной профилактике. Можно с помощью медикаментозной терапии и с помощью не медикаментозных методов лечения проводить профилактику и добиваться хороших результатов, чтобы предотвратить повторные сосудистые катастрофы».
 
Теперь в день выписки пациента, стационары по закрытым каналам связи передают в поликлиники информацию о нем. Его диагноз и назначения, то есть список тех препаратов, которые ему необходимо выписывать бесплатно. 
 
Татьяна Григорьева:
 
«Если пациент по состоянию здоровья не может не в состоянии придти в поликлинику, то врач, оказывающий первичную медико-санитарную помощь должен прийти к пациенту на дом и выписать ему рецепты дома». 
 
Лекарства для вторичной профилактики сосудистых заболеваний закуплены современные, и многие из них - дорогостоящие. По рецепту, взятому у терапевта или кардиолога, их можно будет получать бесплатно в течение года после выписки из стационара.



Елена Литинская
13 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.