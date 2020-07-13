Все больные, перенёсшие острые нарушения мозгового и сердечного кровообращения, получат лекарства бесплатно Согласно приказу Минздрава, бесплатные медикаменты больные смогут получать в течение года после выписки из стационара. Ситуацию прокомментировала заместитель главврача Орловской областной клинической больницы по медицинской части, руководитель регионального сосудистого центра Татьяна Григорьева.





В Орловской области необходимые медикаменты уже закуплены, и их нужно только получить. До января текущего года право на бесплатные лекарства имели только инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и еще некоторые категории льготников. Теперь этот круг людей стал гораздо шире. Татьяна Григорьева: «Те пациенты, которые выписываются у нас после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, после острого или повторного инфаркта миокарда, они нуждаются в проведении мероприятий по вторичной профилактике. Можно с помощью медикаментозной терапии и с помощью не медикаментозных методов лечения проводить профилактику и добиваться хороших результатов, чтобы предотвратить повторные сосудистые катастрофы». Теперь в день выписки пациента, стационары по закрытым каналам связи передают в поликлиники информацию о нем. Его диагноз и назначения, то есть список тех препаратов, которые ему необходимо выписывать бесплатно. Татьяна Григорьева: «Если пациент по состоянию здоровья не может не в состоянии придти в поликлинику, то врач, оказывающий первичную медико-санитарную помощь должен прийти к пациенту на дом и выписать ему рецепты дома». Лекарства для вторичной профилактики сосудистых заболеваний закуплены современные, и многие из них - дорогостоящие. По рецепту, взятому у терапевта или кардиолога, их можно будет получать бесплатно в течение года после выписки из стационара.





Елена Литинская

13 июля 2020 года



