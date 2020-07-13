Татьяна Крымова: опыт дистанционного обучения будем развивать Руководитель департамента образования Орловской области отметила, что во время самоизоляции школы получили хороший опыт дистанционки.





Татьяна Крымова: «В период дистанционного обучения мы приобрели очень хороший опыт. Мы освоили дистанционные образовательные технологии, мы освоили возможности онлайн-общения с нашими ребятами. Конечно же, мы от этого опыта отказываться не будем. И при традиционной форме обучения мы обязательно будем использовать те наработки, которые мы получили во время дистанционного обучения».





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



