Ожидается, что орловские выпускники выберут региональные вузы

Основной период ЕГЭ заканчивается 29 июля. Дополнительные сроки проведения экзаменов для тех, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в основной период, продолжатся до 8 августа.
«В этом году особенность вступительной кампании в высшие учебные заведения связана с тем, что выпускники имели возможность подать документы в вуз до проведения ЕГЭ. Как только ребята получили аттестаты, с 20 июня они начали подавать документы в вузы, и после того как ЕГЭ закончится, вузы уже сами, из электронной системы, смогут посмотреть результаты ЕГЭ наших выпускников.
Учебный год в вузах начнется 1 сентября. Надеюсь, что выпускники Орловской области будут поступать в орловские вузы, и после получения высшего образования мы с удовольствием ждем молодых высококвалифицированных специалистов на наших предприятиях, в школах, медучреждениях. Область развивается, развиваются новые технологии, и нам нужны молодые, сильные специалисты».