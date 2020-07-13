Ожидается, что орловские выпускники выберут региональные вузы

Об особенностях вступительной кампании рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Основной период ЕГЭ заканчивается 29 июля. Дополнительные сроки проведения экзаменов для тех, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в основной период, продолжатся до 8 августа.

Татьяна Крымова:

«В этом году особенность вступительной кампании в высшие учебные заведения связана с тем, что выпускники имели возможность подать документы в вуз до проведения ЕГЭ. Как только ребята получили аттестаты, с 20 июня они начали подавать документы в вузы, и после того как ЕГЭ закончится, вузы уже сами, из электронной системы, смогут посмотреть результаты ЕГЭ наших выпускников.



Учебный год в вузах начнется 1 сентября. Надеюсь, что выпускники Орловской области будут поступать в орловские вузы, и после получения высшего образования мы с удовольствием ждем молодых высококвалифицированных специалистов на наших предприятиях, в школах, медучреждениях. Область развивается, развиваются новые технологии, и нам нужны молодые, сильные специалисты».