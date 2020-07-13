В орловском управлении судебных приставов работает горячая линия для двойников нарушителей

Горячая линия организована потому, что фиксируют случаи, когда уведомления о штрафе или долге получают полные тезки нарушителя. То есть, совпадает имя, отчество, фамилия. В этом случае необходимо срочно обратиться в ведомство.

Звонки принимают во всех территориальных отделениях службы. После - нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность - копию паспорта, СНИЛСа, ИНН.

Телефон горячей линии регионального управления судебных приставов - 72-13-65.

Валентина Якушина, начальник отдела рассмотрения обращений граждан Управления ФССП РФ по Орловской области:

«Судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство незамедлительно принимает меры по отмене всех ранее наложенных на гражданина ограничений. В случае если обращено взыскание на денежные средства в банке или иных кредитных организациях, а также удержание денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры к возврату денежных средств».

Исключить подобные ошибки в дальнейшем поможет Федеральный закон, согласно которому расширен перечень документов, устанавливающих личность должника. Он начнет действовать с 1 января 2021 года.