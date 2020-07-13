В Орловской области ЕГЭ по истории выбрали 849 человек, физику - 700

Экзамены сдают как выпускники этого года, так и прошлых лет.

В Орловской области для сдачи экзаменов организованы 24 пункта приема. На каждом - строго соблюдают санитарные требования. Это выдача масок и перчаток, измерение температуры.

Минимальные пороги по истории - 32 тестовых балла, по физике - 36 тестовых баллов. Каждый вариант состоит из двух частей. На экзамен отведено 3 часа 55 минут.

В прошлом году больше 7% работ по физике были высокобалльными. За 5 лет два выпускника получили максимум.