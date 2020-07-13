Дорогой к школе в Должанском районе Орловской области заинтересовались следователи Продолжается расследование уголовного дела по факту бездействия должностных лиц.





Согласно материалам следствия, школьники вынуждены 2 км преодолевать по плохой дороге. Более 500 метров отремонтировали, затратив на это 1 млн 600 тысяч. На остальную дорогу денег нет. В нарушении прав несовершеннолетних и разбираются следователи.





Татьяна Напольских

13 июля 2020 года



