Роспотребнадзор: к врачам с укусами клещей уже обратилось 1568 орловцев Среди них более 600 - дети.





Если сравнивать с прошлым годом, цифры - одинаковые. Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза - чуть больше 17%. Но, как отметили санитарные врачи, заболеваний, которые они передают, у людей не зафиксировано.





Татьяна Напольских

13 июля 2020 года



