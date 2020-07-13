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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- 49 новых случаев за минувшие сутки. 16 человек выздоровели, умерших - нет. Оперативный штаб обновил статистику.
- Будущие технари и гуманитарии сегодня сдавали физику и историю. Нарушать - нельзя, «работы над ошибками» - не будет.
- Чем отличается ЕГЭ-2020, и что руководитель департамента образования считает «орловской фишкой»? - Об этом - в эксклюзивном интервью нашей программе.
- Опасные паукообразные. К врачам из-за укусов клещей уже обратилось более 1,5 тысяч человек.
- Медаль - за любовь и верность. Те, кто пронес это чувство через всю жизнь, получили награды. Секреты счастливой семейной жизни «рекордсмены» не скрывают.
Вести-Орёл
13 июля 2020 года