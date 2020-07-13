В Орле супругам Бочаровым вручили медаль «За любовь и верность» На протяжении 12 лет в июле супружеские пары, прожившие в браке не один десяток лет, принимают поздравления и получают праздничные медали.





Геннадий и Наталья Бочаровы вместе уже почти полвека. Вырастили двоих детей, сейчас помогают в воспитании внучек. Секретом своего семейного счастья считают взаимопонимание, терпение и любовь.



На днях супругам Бочаровым вручили медаль «За любовь и верность». Всего же за 12 лет медали в Орле получили 60 семейных пар.





Юлия Опанасюк

13 июля 2020 года



