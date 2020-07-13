В Орловской области прошли первые соревнования после трехмесячного перерыва Орловский этап велогонки Red bike cup стал первым в сезоне.





Лучших велогонщиков страны орловские экстрим-трассы принимают уже шестой год подряд. Первый день соревнований - борьба на трассе кросс-кантри, второй - длительный марафон. Награды разыгрывались в четырех возрастных категориях у мужчин и в единой категории у женщин. Лучшим среди орловцев стал Юрий Шкуренко. В возрастной категории «Ветераны» в первый день соревнований он занял первое место, во второй - третье.



С полными результатами соревнований можно ознакомиться на сайте redbikecup.ru .





Анастасия Дорохова

13 июля 2020 года



