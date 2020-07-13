Введена ответственность за неисполнение требований антитеррористической защищенности

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Введена ответственность за неисполнение требований антитеррористической защищенностиФедеральным законом № 441-ФЗ от 16.12.2019 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 20.35, предусматривающий ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).
Согласно диспозиции статьи 20.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административная ответственность предусматривается как за нарушение соответствующих требований к антитеррористической защищенности, так и за воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по их выполнению или обеспечению.
Частью второй указанной статьи предусмотрена ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, либо воспрепятствование деятельности по выполнению указанных требований.
Для граждан, максимальная санкция за данное правонарушение предусмотрена в размере 5 тысяч рублей, 50 тысяч рублей штрафа либо дисквалификация для должностных лиц, а также 500 тысяч рублей штрафа для юридических лиц.
Подготовлено прокуратурой Новосильского района
Вести-Орёл
13 июля 2020 года