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Национальные проекты могут быть продлены до 2030 года

Президент страны предложил скорректировать работу с учетом реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике. Это обсуждали на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.


 Владимир Путин: «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, особенно связанные и с эпидемией, и с последовавшими экономическими реалиями, экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране.
В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие».

В связи с этим глава государства озвучил ряд поручений. Так, администрации президента и правительству поручено подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года. Правительству при участии Госсовета необходимо скорректировать национальные проекты в трехмесячный срок. Рабочей группе Госсовета поручено подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

Владимир Путин: «Конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, гражданами. Нужно усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю здесь на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты».



Орловское Информбюро
13 июля 2020 года
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